Відкачали 195 тонн олії: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідків російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, до річки потрапили тонни олії. Фото: Міндовкілля

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня минулого року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Станом на сьогодні відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, що наразі роботи ведуться власними силами підприємства, яке постраждало від обстрілу.

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».

За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.