Відкачали 195 тонн олії: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідків російського обстрілу
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- Світлана Іванченко
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18:47, 15 січня, 2025
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У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня минулого року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Станом на сьогодні відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Зазначається, що наразі роботи ведуться власними силами підприємства, яке постраждало від обстрілу.
Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».
За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.
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