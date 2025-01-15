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Відкачали 195 тонн олії: у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідків російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, до річки потрапили тонни олії. Фото: МіндовкілляНаслідки російського обстрілу по Миколаєву 28 грудня 2024 року, до річки потрапили тонни олії. Фото: Міндовкілля

У Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу 28 грудня минулого року, через який стався виток олії в акваторію Південного Бугу. Станом на сьогодні відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради. 

Зазначається, що наразі роботи ведуться власними силами підприємства, яке постраждало від обстрілу. 

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня 2024 року у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс». 

За оцінками Міндовкілля розлив рослинної олії в ґрунти та акваторію Бузького лиману завдав збитків екології на 45 мільйонів гривень.

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