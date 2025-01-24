Вибухотехніки поліції на Миколаївщині знищили касетний боєприпас. Фото: Нацполіція

У селі Лупареве Миколаївського району місцевий мешканець виявив вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби оперативно прибули на місце подій, оглянули територію та знешкодили касетний бойовий елементи на місці знахідки.

«Зважаючи на те, що касетні бойові елементи є вкрай небезпечними і транспортувати їх неможливо, вибухотехніки знищили його методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки», — йдеться у повідомленні.

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У поліції, нагадали, як діяти, якщо виявили вибухівку:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї;

повідомте про знахідку на спецлінію 102;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на території Первомайської громади Миколаївського району виявили авіабомбу ФАБ-500.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».