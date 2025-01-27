Внаслідок російського обстрілу в Херсоні постраждав чоловік, який їхав на скутері

Росіяни атакували Херсонщину. Ілюстраційне фото: Getty Images

У понеділок, 27 січня, російські війська атакували Томину Балку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який їхав на скутері.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з БпЛА, 50-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Бригада швидкої надала потерпілому допомогу на місці.

Нагадаємо, 26 січня, у Херсонській області внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.