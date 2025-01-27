Внаслідок російського обстрілу в Херсоні постраждав чоловік, який їхав на скутері
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- Даріна Мельничук
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18:51, 27 січня, 2025
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У понеділок, 27 січня, російські війська атакували Томину Балку Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік, який їхав на скутері.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що через скидання вибухівки з БпЛА, 50-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Бригада швидкої надала потерпілому допомогу на місці.
Нагадаємо, 26 січня, у Херсонській області внаслідок російських ударів одна людина загинула і ще двоє зазнали поранень.
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