В Одесі суд взяв під варту матір однорічного хлопчика, тіло якого виявили в морозилці

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські повідомили про підозру матері та її співмешканцю у вбивстві однорічного хлопчика, який отримав опіки і помер після того, як його залишили без медичної допомоги. Тіло малюка було знайдено у морозильній камері.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Нагадаємо, кілька днів тому в Одесі виявлили тіло малолітнього хлопчика, яке знаходилося в морозильній камері однієї з квартир у Пересипському районі. Загиблому малюкові було всього 1 рік і 3 місяці. У квартирі проживали його 18-річна мати, 44-річний співмешканець жінки, що має судимості, а також дворічна сестричка загиблого.

Поліцейські затримали пару за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: за залишення дитини в небезпечному стані, що призвело до її смерті, за злісне невиконання батьківських обов'язків та за наругу над тілом померлого. Підозрюваних взяли під варту, а слідство триває.

«Після отриманих травм дитина втрачала свідомість та мала порушення дихання, але ні мати, ні співмешканець не звернулися по допомогу до лікарів, а залишили малюка в безпорадному та небезпечному для життя стані, що призвело до його смерті. Аби приховати цей факт, чоловік сховав тіло хлопчика у морозильну камеру», – повідомила начальник відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, Світлана Ткаченко.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, 48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.