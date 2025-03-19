Можна досягти тривалого миру вже цього року, — Зеленський

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже цього року.

Про це він написав у своїх соціальних мережах після телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом.

«Вважаємо, що разом з Америкою, з Президентом Трампом і завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже в цьому році», — написав він.