  • середа

    19 березня, 2025

  • 2.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 2.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Можна досягти тривалого миру вже цього року, — Зеленський

Володимир Зеленський. Скриншот з відеоВолодимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже цього року.

Про це він написав у своїх соціальних мережах після телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом. 

«Вважаємо, що разом з Америкою, з Президентом Трампом і завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже в цьому році», — написав він.

Що відомо про телефонну розмову Зеленського з Трампом?

Як відомо, сьогодні, 19 березня, лідери України та Америки провели телефонну розмову. За словами президента США Дональда Трампа розмова пройшла «дуже гарно».

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова відбулась «позитивна, дуже змістовна й відверта».

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Останні новини про: Війна в Україні

Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться, — Білий дім
Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США, — Зеленський
На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Реклама

Читайте також:

новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині родини загиблих Захисників отримають ₴950 тис. з обласного бюджету
Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США, — Зеленський
Обмін розвідданими між США та Україною продовжиться, — Білий дім

Двоє захисників із Миколаївщини повернулися з російського полону

4 години тому

З російського полону вдалось повернути ще 12 миколаївських морпіхів

Головне сьогодні