Можна досягти тривалого миру вже цього року, — Зеленський
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- Анна Гакман
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21:53, 19 березня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже цього року.
Про це він написав у своїх соціальних мережах після телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом.
«Вважаємо, що разом з Америкою, з Президентом Трампом і завдяки американському лідерству можна досягти тривалого миру вже в цьому році», — написав він.
Що відомо про телефонну розмову Зеленського з Трампом?
Як відомо, сьогодні, 19 березня, лідери України та Америки провели телефонну розмову. За словами президента США Дональда Трампа розмова пройшла «дуже гарно».
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова відбулась «позитивна, дуже змістовна й відверта».
Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?
Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.
Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.
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