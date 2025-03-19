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«Знаходимося на правильному шляху»: Трамп прокоментував телефонну розмову із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo ScalzoПрезидент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент США Дональд Трамп прокоментував сьогоднішню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, за його словами, розмова пройшла «дуже гарно».

Про це він написав в Truth Social.

«Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом Зеленським. Це тривало близько години. Велика частина дискусії була на основі вчорашньої розмови з президентом Путіним для узгодження як Росія, так і Україна з точки зору їхніх запитів і потреб. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу держсекретаря Рубіо і радника нацбезпеки Волца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована найближчим часом», – написав він в Truth Social.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

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