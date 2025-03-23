На Херсонщині за минулу добу через російські обстріли поранені три людини

Обстріл Херсонщини, архівне фото: Суспільне Херсон

На Херсонщині через атаки РФ по житловій та критичній інфраструктурі три людини отримали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по інфраструктурі та житлових кварталах області. Зокрема пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки.

Також росіяни понівечили господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі, поцілили по фермерському господарству.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон та 39 населених пунктів області — Берислав, Дудчани, Гаврилівка, Антонівка, Червоний Маяк, Велетенське, Біляївка, Новоолександрівка, Костирка, Станіслав, Широка Балка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Петрівка, Зміївка, Новоберислав, Шляхове, Білозерка, Інженерне, Благовіщенське, Садове, Зеленівка, Осокорівка, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Наддніпрянське, Новотягинка, Понятівка, Придніпровське, Софіївка, Токарівка, Томина Балка.

Нагадаємо, також 22 березня російські війська здійснили серію атак по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника та вибухової хвилі в селі Лупареве був пошкоджений дачний будинок. Також один із ударів пошкодив котельні навчального закладу в Очакові.