Аварії російських нафтових танкерів: забруднення дісталося узбережжя Одеси

Мазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/Facebook

На узбережжі Одеси виявили сліди нафтового забруднення. Екологи підозрюють, що це наслідки аварії російських нафтових танкерів у Чорному морі.

Як повідомили у Держекоінспекції, 24 березня спеціалісти обстежили пляж у районі 16-ї станції Великого Фонтану та знайшли згустки мазуту розміром від 2 до 15 см. Забруднення простягнулося на 500 метрів, місцями утворюючи щільні скупчення.

Фахівці відібрали зразки води та піску для лабораторного аналізу, щоб визначити рівень забруднення. Дослідження проводитиме Український науковий центр екології моря. У відомстві зазначили, що і надалі продовжуватимуть моніторинг ситуації.

Раніше повідомлялось, що згустки мазуту знайшли на узбережжі Одещини, поблизу села Фонтанка.

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Раніше в Одесі на пляжі «Лузанівка» виявили мазут, відібрані фракції нафтопродукту фахівці вже відправили на лабораторні дослідження.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

Пізніше на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.