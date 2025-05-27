У Миколаєві після обстрілу тимчасово не працює офіс «Центру захисту тварин»
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- Альона Коханчук
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13:53, 27 травня, 2025
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Через нічну атаку російського дрона 25 травня у Миколаєві тимчасово припинив роботу офіс комунального підприємства «Центр захисту тварин».
Як повідомили на підприємстві, один із «Шахедів» влучив у житловий будинок, де розташовувався офіс.
Наразі офіс та пункт чіпування і реєстрації тварин за адресою вулиця Образцова, 1/2 не працюють. У разі потреби можна звертатися до пункту стерилізації, який продовжує роботу за адресою: вулиця Водопійна, 36/1. Контактний номер: +380973647596.
На КП обіцяють повідомити, щойно роботу офісу буде відновлено.
Удар по Миколаєву 25 травня
Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.
Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.
Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.
Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.
Згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Станом на вечір 25 травня було відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.
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