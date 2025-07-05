Під Владивостоком вибухнув магістральний газогін Росії, — розвідка

Біля Владивостока вибухнув російський магістральний газогін. Фото: ukrinform.ua

У ніч проти 5 липня поблизу російського Владивостока сталися вибухи, внаслідок яких було знищено частину магістрального газогону «Владивосток» і водогону, що забезпечував питною водою військові об'єкти РФ.

Про це повідомило hromadske з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що зруйнований газогін постачав газ до військових частин Тихоокеанського флоту Росії, зокрема до підрозділів 155-ї бригади морської піхоти, розміщених уздовж узбережжя Японського моря. Його частково здали в експлуатацію лише в березні цього року.

Після вибухів виникла масштабна пожежа, на місце інциденту прибули російські спецслужби та аварійні бригади.

За даними ГУР, щоб уникнути розголосу під час святкування 165-річчя Владивостока, російські силовики начебто вимкнули мобільний інтернет і зв’язок у районі бухти Лазурна (Шамора).

Нагадаємо, нещодавно СБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Агенти спецслужби замінували та підірвали опори моста.

Пізніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вибух, який стався напередодні на Кримському мосту, не завдав пошкоджень споруді.