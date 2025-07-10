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Нічна атака на Київ: двоє людей загинуло, ще 16 — постраждали

Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиївНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва

Вночі 10 липня російська армія атакувала Україну безпілотниками та дронами. У Києві через ворожі удари загинули дві людини, ще 16 — поранені.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Наразі 10 людей госпіталізували медики, решті надали допомогу на місці або амбулаторно.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у восьми районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. Дві загиблі жінки з Подільського району. Серед них — 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

У місті також горіли житлові будинки, склади, автомобілі, офісні та нежитлові споруди. За словами Віталія Кличка:

  • У Шевченківському районі зафіксовано пожежу на верхньому поверсі житлового будинку.
  • У Дарницькому — пожежа у багатоповерхівці.
  • Ще одна пожежа в житловому будинку — також у Шевченківському районі.
  • Там же спалахнули гаражі.
  • У Голосіївському районі — загоряння вантажівки.
  • У Подільському районі зафіксовано падіння уламків.
  • У Солом’янському районі госпіталізували двох постраждалих.

У Подільському районі майже повністю зруйновано амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

До ліквідації наслідків удару залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки ДСНС, включно з інженерними, пожежними та роботизованими засобами. Також працюють піротехніки та групи верхолазів.

Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 10 липня, фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, вночі 10 липня сили протиповітряної оборони над Миколаївською областю знищили два дрони «Shahed» (131/136).

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