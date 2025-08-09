Через обстріли у селах Миколаївщини пошкоджено базу відпочинку та будинок
- Даріна Мельничук
8:07, 09 серпня, 2025
Минулої доби, 8 серпня російській війська атакували Галицинівську, Куцурубську та Очаківську громади.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що о 13:30 обстріляли FPV-дроном Галицинівську громаду. Через атаку в селі Лупареве загорілися чотири дерев’яних будівлі на території бази відпочинку. Постраждалих немає.
Також учора атакули FPV-дронами Куцурубську громаду. У селі Яселка пошкоджено господарчі споруди, а в селі Дніпровське загорівся приватний будинок. Постраждалих немає.
Крім того, увечері, 8 серпня, двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 7 серпня, близько 08:40 армія РФ атакувала Миколаївську область двома реактивними безпілотниками. Тип дронів наразі встановлюють.
