Через обстріли у селах Миколаївщини пошкоджено базу відпочинку та будинок

Миколаїв після атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВістіМиколаїв після атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Минулої доби, 8 серпня російській війська атакували Галицинівську, Куцурубську та Очаківську громади.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що о 13:30 обстріляли FPV-дроном Галицинівську громаду. Через атаку в селі Лупареве загорілися чотири дерев’яних будівлі на території бази відпочинку. Постраждалих немає. 

Також учора атакули FPV-дронами Куцурубську громаду. У селі Яселка пошкоджено господарчі споруди, а в селі Дніпровське загорівся приватний будинок. Постраждалих немає. 

Крім того, увечері, 8 серпня, двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 7 серпня, близько 08:40 армія РФ атакувала Миколаївську область двома реактивними безпілотниками. Тип дронів наразі встановлюють.

