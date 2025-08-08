Миколаївщину атакували з дронів і артилерії: виникли пожежі

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстрації

Минулої доби, 7 серпня, близько 08:40 армія РФ атакувала Миколаївську область двома реактивними безпілотниками. Тип дронів наразі встановлюють.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Внаслідок удару пошкоджено господарську споруду в Миколаївському районі. Також сталися пожежі на відкритій території. Вогонь швидко загасили, ніхто не постраждав.

Того ж дня о 13:05 з артилерії росіяни обстріляли Очаківську громаду. Люди не постраждали.

Нагадаємо, за добу до цього російські війська також атакували Миколаївську область. Внаслідок ударів в одному із сіл виникла пожежа господарчих споруд.