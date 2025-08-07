Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами і артилерією: виникла пожежа. Фото: ДСНС, для ілюстрації

У середу, 6 серпня, російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївської області.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, внаслідок ударів у селі Іванівка виникла пожежа господарчих споруд. Рятувальники її ліквідували.

Сьогодні, 7 серпня близько 5:21 ранку росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 6 серпня сили протиповітряної оборони збили два російських ударних дрони «Shahed 131/136».