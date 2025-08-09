За добу на Миколаївщині сталося 46 пожеж: горіли сухостій, сміття та будівлі

Пожежі на Миколаївщині 8-9 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 8 серпня та вночі 9-го у Миколаївській області зафіксували 46 пожеж, дві з яких сталися внаслідок обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Через обстріл у Миколаївському районі загорілися суха трава, кущі, сміття та чотири дерев’яні будівлі на території бази відпочинку біля села Лупареве. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі п’ять гектарів. Інформації про постраждалих не надходило.

Ще одна пожежа внаслідок обстрілу сталася в Куцурубській громаді.

Також упродовж доби три пожежі виникли у приватному секторі:

у селі Казанка загорілася господарча споруда, пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів;

у селі Братське загасили пожежу двох господарчих споруд на території приватного подвір’я на площі 80 квадратних метрів;

у Миколаєві горів балкон у квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на проспекті Богоявленському. Пожежу загасили на площі 2 квадратних метрів.

Серед інших випадків — переважно займання сухої трави, сміття, чагарників, лісового настилу та пожнивних залишків. Загальна площа горіння склала понад 29 гектарів.

Пожежі на Миколаївщині 8-9 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 8-9 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі на Миколаївщині 8-9 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, протягом 7 серпня та в ніч проти 8 серпня на Миколаївщині сталося 45 пожеж. Внаслідок атаки було пошкоджено господарську споруду та зайнялася суха трава. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу. Люди не постраждали.