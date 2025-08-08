Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині через обстріли й спеку сталися 45 пожеж

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом 7 серпня та в ніч проти 8 серпня на Миколаївщині сталося 45 пожеж. Дві з них виникли внаслідок російських атак.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, близько 08:40 російські війська запустили два реактивні безпілотники по Миколаївському району.

Внаслідок атаки було пошкоджено господарську споруду та зайнялася суха трава. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу. Люди не постраждали.

Також знову горів ліс у Варюшинському урочищі. Площа займання — 0,5 гектара. Полум’я приборкали рятувальники разом з місцевими пожежниками та працівниками лісгоспу.

Загалом з 45 пожеж 36 трапились в екосистемах, ще 9 — у житловому секторі. Вогонь охопив близько 25 гектарів. У кількох випадках він міг перекинутись на будинки.

Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

 

Нагадаємо, що біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.

Згодом у Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше.

Згодом, 31 липня у Варюшинському лісі знову сталася пожежа — і це був вже третій випадок за тиждень. У ДСНС почали підозрювати підпал.

