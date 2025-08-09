Працівницю Одеської митниці підозрюють у хабарництві та вимаганні грошей

Службовицю Одеської митниці підозрюють в отриманні хабаря. Фото: Офіс Генерального прокурора

Службовицю Одеської митниці підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця вимагала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. За ці гроші вона обіцяла не нараховувати максимальний штраф за порушення митного законодавства.

Працівниця митниці повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням». Наступного дня суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 787 тисяч гривень.

Жінці загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, поліція затримала тимчасового керівника районного центру комплектування на Одещині. Його підозрюють у тому, що він вимагав 1500 доларів від військовозобов’язаного.