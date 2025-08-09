Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир

У Миколаївській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Фото: УкртрансбезпекаУ Миколаївській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Фото: Укртрансбезпека

У Миколаївській області 8 серпня зіткнулись автівка «Skoda» та вантажівка «DAF». У результаті аварії травмувався пасажир легковика.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Інспектори відділу державного нагляду та контролю, які прямували на місце рейдової перевірки, викликали екстрену медичну допомогу та поліцію.

До прибуття служб вони надали допомогу постраждалому пасажиру та подбали про безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, вночі 27 липня у селі Маринівка Вознесенського району мотоцикл МТ врізався в автомобіль ВАЗ-2170.

