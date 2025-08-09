На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир

У Миколаївській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Фото: Укртрансбезпека

У Миколаївській області 8 серпня зіткнулись автівка «Skoda» та вантажівка «DAF». У результаті аварії травмувався пасажир легковика.

Про це повідомили в Укртрансбезпеці.

Інспектори відділу державного нагляду та контролю, які прямували на місце рейдової перевірки, викликали екстрену медичну допомогу та поліцію.

До прибуття служб вони надали допомогу постраждалому пасажиру та подбали про безпеку дорожнього руху.

