Росіяни вдарили FPV-дроном по акваторії Очакова на Миколаївщині
- Аліса Мелік-Адамян
8:00, 10 серпня, 2025
У суботу, 9 серпня, російська армія вчергове обстріляла територію Очаківської громади.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА в ранковому зведенні.
О 10:10 ворог атакував дроном типу FPV акваторію громади. Повідомляється, що постраждалих немає.
Сьогодні зранку, 10 серпня, о 05:00 росіяни обстріл Куцурубську громаду з артилерії. Також обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, 8 серпня російській війська атакували Галицинівську, Куцурубську та Очаківську громади.
