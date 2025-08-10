Росіяни вдарили FPV-дроном по акваторії Очакова на Миколаївщині

Місто Очаків. Ілюстративне фото

У суботу, 9 серпня, російська армія вчергове обстріляла територію Очаківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА в ранковому зведенні.

О 10:10 ворог атакував дроном типу FPV акваторію громади. Повідомляється, що постраждалих немає.

Сьогодні зранку, 10 серпня, о 05:00 росіяни обстріл Куцурубську громаду з артилерії. Також обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, 8 серпня російській війська атакували Галицинівську, Куцурубську та Очаківську громади.