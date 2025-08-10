Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Мешканці Миколаєва скаржаться на «земляне звалище» посеред житлового кварталу: «Дихаємо пилюкою щодня»

Вулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачіВулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачі

Жителі Миколаєва скаржаться на земляні звалища по вулиці Пограничній, куди, як стверджується, звозять гори піску після ремонтних робіт.

З такою скаргою у редакцію «МикВісті» звернулись місцеві.

За словами миколаївців, земля почала з’являтися ще на початку літа під час ремонтних робіт, які проводила ТЕЦ. Хоча яма, де велись роботи, вже давно засипана, звезення землі з інших ділянок міста на цей квартал продовжується.

— Це складування землі в центрі міста змушує мешканців мікрорайону дихати пилом, зараз літо, вікна відчинені, при найменшому посиленні вітру ця земля в наших будинках, у повітрі постійно пахне пилом. Я терпляче чекала, що це закінчиться, але закінчується літо, а лад на вулиці ніхто не наводить, складування землі триває, — розповіла одна з жительок.

Вулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачіВулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачі
Вулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачіВулиця Погранична між Садовою та Громадянською. Фото «МикВісті» надіслали читачі

Люди також зазначили, що через перекриття парної сторони вулиці по непарній організували двосторонній рух, що створює додаткову напругу та стрес для водіїв, а інколи і аварійні ситуації.

— Можливо, міська рада не в курсі такої ситуації. Раніше якось вирішувалося питання земляних робіт іншим способом, без залучення нашого кварталу, — скаржаться місцеві.

Нагадаємо, раніше миколаївці поскаржились, що у дворах будинків по вулиці Лазурній вже тиждень чекають на ремонт мережі. Вода тече рікою біля під'їздів та по дорогах.

