Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    10 серпня, 2025

  • 28.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 28.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор

ДТП на одеській трасі під Миколаєвом. Скриншот з групи ДТП на одеській трасі під Миколаєвом. Скриншот з групи "ДТП та Шляхи Миколаєва"

На трасі «Миколаїв — Одеса» в районі населеного пункту Весняне утворився сильний затор внаслідок аварії.

Про це миколаївці повідомляють у групі «ДТП та Шляхи Миколаєва».

Причина затору, як пишуть водії, аварія, в якій зіштовхнулись пʼять автомобілів. Довжина затору складає більше 10 кілометрів.

— 5, паровозиком, перед Весняним, поліція дома, реверсивний рух організовано. Пробки з обох боків, — пише користувач Костянтин.

Нагадаємо, у Миколаївській області 8 серпня зіткнулись автівка Skoda та вантажівка DAF. У результаті аварії травмувався пасажир легковика.

Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині через ДТП травмувались троє людей, серед них — двоє підлітків
Поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей
На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир
Реклама

Читайте також:

новини

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич заявив, що підтримує проєкт сортування сміття у Миколаєві, але «почалась незрозуміла історія»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мешканці Миколаєва скаржаться на «земляне звалище» посеред житлового кварталу: «Дихаємо пилюкою щодня»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом — на вручення транспорту приїхав посол Данії

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

На Миколаївщині зіткнулися автомобіль та вантажівка: постраждав пасажир
Поліція Миколаєва шукає водія BMW, який зник після аварії, в якій постраждали четверо людей
На Миколаївщині через ДТП травмувались троє людей, серед них — двоє підлітків

Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 44 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay