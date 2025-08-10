Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор
- Аліса Мелік-Адамян
19:10, 10 серпня, 2025
На трасі «Миколаїв — Одеса» в районі населеного пункту Весняне утворився сильний затор внаслідок аварії.
Про це миколаївці повідомляють у групі «ДТП та Шляхи Миколаєва».
Причина затору, як пишуть водії, аварія, в якій зіштовхнулись пʼять автомобілів. Довжина затору складає більше 10 кілометрів.
— 5, паровозиком, перед Весняним, поліція дома, реверсивний рух організовано. Пробки з обох боків, — пише користувач Костянтин.
Нагадаємо, у Миколаївській області 8 серпня зіткнулись автівка Skoda та вантажівка DAF. У результаті аварії травмувався пасажир легковика.
