Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор

ДТП на одеській трасі під Миколаєвом. Скриншот з групи "ДТП та Шляхи Миколаєва"

На трасі «Миколаїв — Одеса» в районі населеного пункту Весняне утворився сильний затор внаслідок аварії.

Про це миколаївці повідомляють у групі «ДТП та Шляхи Миколаєва».

Причина затору, як пишуть водії, аварія, в якій зіштовхнулись пʼять автомобілів. Довжина затору складає більше 10 кілометрів.

— 5, паровозиком, перед Весняним, поліція дома, реверсивний рух організовано. Пробки з обох боків, — пише користувач Костянтин.

Нагадаємо, у Миколаївській області 8 серпня зіткнулись автівка Skoda та вантажівка DAF. У результаті аварії травмувався пасажир легковика.