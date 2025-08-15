Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 27.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська обстріляли центр Сум: горить цивільна інфраструктура

Пожежа внаслідок удару по сумам, 15 серпня. Фото: Сумська ОВАПожежа внаслідок удару по сумам, 15 серпня. Фото: Сумська ОВА

Вдень, 15 серпня, російська армія завдала удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійнялася пожежа.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа. Наразі там працюють усі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Раніше, МикВісті вже повідомляли, що минулої доби та вночі 15 серпня російські війська кілька разів атакували безпілотниками населені пункти Миколаївської області.

Останні новини про: Війна в Україні

«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США
Канцлер Німеччини очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною без умов
Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста
Реклама

Читайте також:

новини

«Узгоджуємо», — есксперт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Одеса перегляне перелік критичних підприємств через новий статус міста
Канцлер Німеччини очікує, що Трамп переконає Путіна перейти до діалогу з Україною без умов
«Нічого про Україну без України»: родини полонених звернулися до Трампа біля посольства США

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

5 годин тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay