Російські війська обстріляли центр Сум: горить цивільна інфраструктура

Пожежа внаслідок удару по сумам, 15 серпня. Фото: Сумська ОВА

Вдень, 15 серпня, російська армія завдала удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по об’єктах цивільної інфраструктури. Здійнялася пожежа.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа. Наразі там працюють усі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

