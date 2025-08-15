В Україні цього року в ДТП загинули понад 1,6 тисяч людей, серед них 91 дитина

Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ. Фото: Нацполіція

З початку 2025 року на українських дорогах сталося понад 13 тисяч аварій, у яких загинули 1663 людини та ще понад 17 тисяч отримали травми.

За даними департаменту патрульної поліції, основними причинами ДТП із тяжкими наслідками залишаються перевищення швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.

Зазначається, що п'яні водії призвели до 380 аварій, у яких загинули 42 людини, а ще 474 були травмовані.

Значну частину статистики складають ДТП за участю дітей: понад 2,5 тисячі випадків, в них загинула 91 дитина та 2904 отримали травми.

За участю пішоходів сталося понад три тисячі аварії, що забрали життя 415 людей та травмували ще майже три тисячі.

За сім місяців цього року поліцейські винесли понад чотири мільйони постанов про порушення, з яких 2,85 мільйона — завдяки системам автофіксації, а понад 425 тисяч — за допомогою TruCAM.

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області автомобіль врізався у відбійник. Загинула жінка, ще одна — отримала травми.