Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 23.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.4° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні цього року в ДТП загинули понад 1,6 тисяч людей, серед них 91 дитина

Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ. Фото: НацполіціяСмертельна ДТП на трасі Одеса — Київ. Фото: Нацполіція

З початку 2025 року на українських дорогах сталося понад 13 тисяч аварій, у яких загинули 1663 людини та ще понад 17 тисяч отримали травми. 

За даними департаменту патрульної поліції, основними причинами ДТП із тяжкими наслідками залишаються перевищення швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції.

Зазначається, що п'яні водії призвели до 380 аварій, у яких загинули 42 людини, а ще 474 були травмовані. 

Значну частину статистики складають ДТП за участю дітей: понад 2,5 тисячі випадків, в них загинула 91 дитина та 2904 отримали травми. 

За участю пішоходів сталося понад три тисячі аварії, що забрали життя 415 людей та травмували ще майже три тисячі.

За сім місяців цього року поліцейські винесли понад чотири мільйони постанов про порушення, з яких 2,85 мільйона — завдяки системам автофіксації, а понад 425 тисяч — за допомогою TruCAM.

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області автомобіль врізався у відбійник. Загинула жінка, ще одна — отримала травми.

Останні новини про: ДТП

Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор
На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів: один загинув
Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: одна жінка загинула, інша травмувалася
Реклама

Читайте також:

новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіпов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДТП

Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: одна жінка загинула, інша травмувалася
На Рівненщині поліцейський збив двох пішоходів: один загинув
Під Миколаєвом на одеській трасі зіштовхнулись 5 машин: утворився затор

«Працюємо у дві зміни», — «Миколаївелектротранс» про ремонт трамвайного переїзду біля зоопарку

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

17 хвилин тому

У Коблевому призупинили модернізацію їдальні ліцею через аварійну плиту та аудит

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay