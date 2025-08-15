Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: одна жінка загинула, інша травмувалася

Машина вʼїхала у відбійник на трасі Одеса — Київ. Фото: Нацполіція

У Березівському районі Одеської області 14 серпня на трасі Одеса — Київ автомобіль врізався у відбійник. Внаслідок аварії загинула одна жінка, ще одна — отримала травми.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією, 56-річний водій BMW, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. На місці загинула 63-річна сестра водія, а його 50-річну дружину госпіталізували з травмами. Сам водій не постраждав і перебував у тверезому стані.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження».

У рамках слідства автомобіль вилучили та призначили низку судових експертиз. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

