Смертельна ДТП на трасі Одеса — Київ: одна жінка загинула, інша травмувалася
- Даріна Мельничук
15:28, 15 серпня, 2025
У Березівському районі Одеської області 14 серпня на трасі Одеса — Київ автомобіль врізався у відбійник. Внаслідок аварії загинула одна жінка, ще одна — отримала травми.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
За попередньою інформацією, 56-річний водій BMW, рухаючись у напрямку Одеси, не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. На місці загинула 63-річна сестра водія, а його 50-річну дружину госпіталізували з травмами. Сам водій не постраждав і перебував у тверезому стані.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або тяжкі тілесні ушкодження».
У рамках слідства автомобіль вилучили та призначили низку судових експертиз. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.
Нагадаємо, на трасі «Миколаїв — Одеса» в районі населеного пункту Весняне утворився сильний затор внаслідок аварії.
