У Миколаєві шукають 15-річного хлопця, який зник під час купання на Намиві

У Миколаєві вже майже добу тривають пошуки 15-річного підлітка. Фото: Нацполіція

У Миколаєві вже майже добу тривають пошуки 15-річного підлітка, який зник у воді під час купання у річці Південний Буг в мікрорайоні Намив.

Про це повідомили в поліції.

Зазначається, що вчора, 22 серпня, місцева жителька повідомила у поліцію про зникнення хлопця. За словами очевидців, його віднесло течією, після чого хлопець почав тонути. На місце події прибули патрульні, оперативники, ювенальні інспектори та рятувальники.

До пошуків залучені водолази, катер та спеціальна техніка ДСНС. Для координації дій створили оперативний штаб.

Нині акваторія річки та прилеглі території ретельно обстежуються. За фактом зникнення відкрито кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках.

Поліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти у пошуках, телефонувати на спецлінію 102.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві у басейні на території одного з відпочинкових комплексів потонув шестирічний хлопчик. Медики екстреної допомоги намагались його врятувати, однак, дитина померла.