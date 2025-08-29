У Києві завершили рятувальні роботи після удару РФ: доля 8 людей невідома

Наслідки російьскої атаки по Києві 28 серпня 2025 року. Фото: Офіс президента

У Києві завершилися рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по п’ятиповерховому житловому будинку в ніч на 28 серпня. Наразі тривають пошуки восьми людей, місцеперебування яких досі не встановлено.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що лише в одному з місць влучання загинули 22 особи, серед них — четверо дітей. Ще 53 людини отримали поранення та були забезпечені необхідною медичною допомогою.

— Досі залишається невідомою доля 8 людей. Ще 53 були поранені. Усім їм надано необхідну допомогу. Я дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям і медсестрам, усім комунальним та екстреним службам, кожному, хто задіяний у допомозі людям, — зазначив президент.

Зеленський підкреслив необхідність притягнення Росії до відповідальності за цей злочин і за всі інші атаки проти України.

Наслідки російьскої атаки по Києві 28 серпня 2025 року. Фото: Офіс президента

— Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати «шахеди» для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно, — переконаний Володимир Зеленський.

Він закликав міжнародних партнерів посилювати санкційний тиск на Кремль та висловив переконання, що США, країни Європи та «Велика двадцятка» мають для цього всі необхідні інструменти.

Нагадаємо, вночі 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву, повідомлялось про загиблих та поранених.