Клуб

В Україні засекретили статистику про дезертирство військових

В ОГП пояснили зникнення даних про дезертирство зі статистики. Фото: Getty Images, для ілюстраціїВ ОГП пояснили зникнення даних про дезертирство зі статистики. Фото: Getty Images, для ілюстрації

В Офісі генерального прокурора повідомили, що дані про кримінальні правопорушення, пов’язані з дезертирством та самовільним залишенням військових частин (СЗЧ), прибрали зі статистичних звітів. Таку інформацію віднесли до відомостей з обмеженим доступом.

Про це повідомила журналістам hromadske керівниця пресслужби Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

У відомстві пояснили, що обмеження доступу є вимушеним та законним рішенням, адже ці дані можуть бути використані проти України в інформаційно-психологічних операціях. За словами представників ОГП, статистика щодо СЗЧ та дезертирства може стати основою для створення хибних висновків про моральний стан українських військових.

Також у прокуратурі наголосили, що така інформація здатна допомогти росіянам оцінити рівень дисципліни, боєздатності підрозділів і мобілізаційної роботи в Україні. Саме тому на час воєнного стану ці відомості вирішили не оприлюднювати.

В Офісі генпрокурора підкреслили, що таке рішення відповідає нормам закону. Обмеження запровадили згідно з частиною 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», яка передбачає приховування даних у разі, якщо:

  • це необхідно для захисту національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки;
  • розголошення може завдати істотної шкоди державним інтересам;
  • потенційна шкода переважає публічний інтерес в отриманні таких відомостей.

Нагадаємо, що з січня 2022 року по вересень 2025 року українські правоохоронці відкрили майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини і дезертирство.

Також у серпні повідомлялось, що за два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, вже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення.

новини

З громадою воєдино: У Миколаєві пройшла правозахисна конференція до Міжнародного дня прав людини

Ірина Олехнович
новини

Бюджетна комісія не підтримала ідею КП «Парки» взяти ще один кредит на прибиральні машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві ціни на оренду 1-кімнатної квартири зросли на 20% за рік

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві комісія погодила грантові проєкти NEFCO на €14 млн: реалізація проєктів займе мінімум 2 роки

Анна Гакман
новини

Два будинки в Миколаєві перевірять енергоаудитом, щоб спростувати зростання тарифів після модернізації

Альона Коханчук
