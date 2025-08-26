Понад 1700 військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися, — ДБР
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:17, 26 серпня, 2025
-
За останні два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, вже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення.
Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
За його словами, для цього діє спрощена процедура, яка дозволяє військовим без зайвих формальностей повернутися у свої або інші підрозділи. Частина бійців звернулася через онлайн-форму на сайті ДБР.
«Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади. Як наслідок, лише за останні два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення», — зазначив Олексій Сухачов.
Нагадаємо, що 30 серпня закінчується дія закону, який дозволяє військовим, що самовільно залишили частину, повернутись до служби без кримінального покарання.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.