Понад 1700 військових, які самовільно залишили частини, вже повернулися, — ДБР

За останні два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, вже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення.

Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, для цього діє спрощена процедура, яка дозволяє військовим без зайвих формальностей повернутися у свої або інші підрозділи. Частина бійців звернулася через онлайн-форму на сайті ДБР.

«Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади. Як наслідок, лише за останні два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення», — зазначив Олексій Сухачов.

Нагадаємо, що 30 серпня закінчується дія закону, який дозволяє військовим, що самовільно залишили частину, повернутись до служби без кримінального покарання.

