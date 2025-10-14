В Україні відкрили майже 290 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство за час повномасштабної війни
- Світлана Іванченко
19:19, 14 жовтня, 2025
Українські правоохоронці відкрили майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року.
Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Української правди».
В ОГП повідомили, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53954 — за дезертирство.
Зазначається, що упродовж січня 2022 — вересня 2024 років правоохоронці зареєстрували близько 60 тисяч справ за самовільне залишення частини, майже 30 тисяч — за дезертирство.
У серпні повідомлялось, що за два тижні понад 1,7 тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили місце служби, вже повернулися до своїх частин або перебувають у процесі повернення.
