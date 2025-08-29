Вже 50 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок. 29 серпня 2025 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській областіРосія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок. 29 серпня 2025 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні зранку, 29 серпня, російські війська знов обстріляли Миколаївщину. Внаслідок атаки по Галицинівській громаді загорівся дачний будинок на території садового товариства.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

До ліквідації пожежі залучили відділення 5 ДПРЧ та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони. Вогонь пошкодив площу близько 150 квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок. 29 серпня 2025 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок. 29 серпня 2025 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській областіРосія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок. 29 серпня 2025 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, що 28 серпня, під обстрілами FPV-дронів опинилися Куцурубська та Очаківська громади Миколаївщини.

