Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
- Ірина Олехнович
17:25, 29 серпня, 2025
Сьогодні зранку, 29 серпня, російські війська знов обстріляли Миколаївщину. Внаслідок атаки по Галицинівській громаді загорівся дачний будинок на території садового товариства.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області.
До ліквідації пожежі залучили відділення 5 ДПРЧ та Галицинівський загін місцевої пожежної охорони. Вогонь пошкодив площу близько 150 квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Нагадаємо, що 28 серпня, під обстрілами FPV-дронів опинилися Куцурубська та Очаківська громади Миколаївщини.
