В Ізмаїлі на Одещині вибухнув снаряд у дворі будинку, є постраждалий

Сьогодні, 1 вересня, в Ізмаїлі Одеської області стався вибух біля багатоповерхового будинку.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на рятувальників.

Близько 14:55 мешканці почули звук, схожий на вибух. На місце прибула поліція та оточила територію.

Правоохоронці з’ясували, що вибухнув предмет, схожий на снаряд. Місцевий житель узяв його до рук, після чого стався вибух. Загоряння не було. Чоловіка шпиталізували, лікарі надають йому допомогу.

