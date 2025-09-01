Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 24.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 24.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Ізмаїлі на Одещині вибухнув снаряд у дворі будинку, є постраждалий

Сьогодні, 1 вересня, в Ізмаїлі Одеської області стався вибух біля багатоповерхового будинку.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на рятувальників.

Близько 14:55 мешканці почули звук, схожий на вибух. На місце прибула поліція та оточила територію.

Правоохоронці з’ясували, що вибухнув предмет, схожий на снаряд. Місцевий житель узяв його до рук, після чого стався вибух. Загоряння не було. Чоловіка шпиталізували, лікарі надають йому допомогу.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві, на території приватного будинку, де проводилися земляні роботи знайшли 64 артилерійських снаряди часів війни.

Останні новини про: Мінна безпека

У Миколаївському районі вибухотехніки знешкодили артилерійський снаряд
У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди
У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Мінна безпека

У Херсонській області розмінували вже 70% деокупованих територій
У Миколаєві під час земельних робіт знайшли 64 артилерійських снаряди
У Миколаївському районі вибухотехніки знешкодили артилерійський снаряд

У Миколаєві ще на 6 років продовжили срок використання міського сміттєзвалища

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

5 годин тому

На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay