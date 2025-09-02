Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    2 вересня, 2025

  • 25.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу на Херсонщині — понад 30 атак дронами й артилерією, є загиблий і поранені

Наслідки російської атаки на Херсонщину. Фото: НацполіціяНаслідки російської атаки на Херсонщину. Фото: Нацполіція

Вранці 2 вересня російські війська скинули вибухівку з дрона у селищі Молодіжне поблизу Херсона. Поранення отримав 52-річний місцевий житель.

За даними міської військової адміністрації, атака сталася близько 8:30. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови, грудної клітини, живота і спини. Він сам звернувся до медиків.

Того ж дня росіяни дронами та артилерією атакували 35 населених пунктів Херсонщини, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє були поранені. Пошкоджено п’ять багатоповерхових і вісім приватних будинків, а також стільникову вежу.

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями
На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП
Дрони атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони атакували Ізмаїльський район Одещини: пошкоджена припортова інфраструктура
На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП
На Одещині чоловіка намагалися вивезти через кордон у вантажівці з напоями

В Одесі на День міста запустили найдовший трамвайний маршрут в Україні

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay