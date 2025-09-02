За добу на Херсонщині — понад 30 атак дронами й артилерією, є загиблий і поранені

Наслідки російської атаки на Херсонщину. Фото: Нацполіція

Вранці 2 вересня російські війська скинули вибухівку з дрона у селищі Молодіжне поблизу Херсона. Поранення отримав 52-річний місцевий житель.

За даними міської військової адміністрації, атака сталася близько 8:30. Чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови, грудної клітини, живота і спини. Він сам звернувся до медиків.

Того ж дня росіяни дронами та артилерією атакували 35 населених пунктів Херсонщини, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє були поранені. Пошкоджено п’ять багатоповерхових і вісім приватних будинків, а також стільникову вежу.

Нагадаємо, що на території Херсонської області наразі облаштовують антидронові тунелі на шести ділянках доріг. Олександр Прокудін заявив, що після обговорень з військовими, вибір Херсонської ОВА зупинився на тралових сітках, а також сітках з поліпропілену та поліаміду.