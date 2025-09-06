Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Одещині судитимуть підозрюваного у зґвалтуванні 14-літньої дівчини

Жителя Одещини судитимуть за зґвалтування неповнолітньої. Фото: Одеська обласна прокуратураЖителя Одещини судитимуть за зґвалтування неповнолітньої. Фото: Одеська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Одеської області, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія сталася на початку червня 2025 року. За даними слідства, чоловік, перебуваючи на пасовищі в околиці села Слобідка, помітив дівчину, яка випасала худобу. Він застосував до неї фізичне насильство та зґвалтував.

Місцевого жителя обвинувачують за частиною 3 статтею 152 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Він перебуває під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, суд Корабельного району Миколаєва взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у систематичних розпусних діях щодо власної 12-річної падчерки протягом 4 років.

Землю лісового господарства на Одещині використали під посіви
На Одещині прикордонники відкрили вогонь по чоловіках, які тікали до Молдови: один загинув
Одеський порт Чорноморськ можуть модернізувати за $1,1 млрд: Україна шукає інвестора
