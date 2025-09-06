На Одещині судитимуть підозрюваного у зґвалтуванні 14-літньої дівчини

Жителя Одещини судитимуть за зґвалтування неповнолітньої. Фото: Одеська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Одеської області, якого підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія сталася на початку червня 2025 року. За даними слідства, чоловік, перебуваючи на пасовищі в околиці села Слобідка, помітив дівчину, яка випасала худобу. Він застосував до неї фізичне насильство та зґвалтував.

Місцевого жителя обвинувачують за частиною 3 статтею 152 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років ув'язнення. Він перебуває під вартою без права на заставу.

