За добу Росія атакувала 35 населених пунктів Херсонщини: поранені двоє людей

РФ атакувала 35 населених пунктів Херсонщини. Фото: Нацполіція

За минулу добу російські війська атакували 35 населених пунктів Херсонської області.

Під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися Херсон, Берислав, Білозерка, Антонівка та інші громади, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені шість приватних будинків, газопровід, господарська споруда та автомобілі. Двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, що вночі 9 вересня росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок артилерійських ударів постраждав міський ринок. Вогонь повністю знищив низку торговельних кіосків.