  пʼятниця

    12 вересня, 2025

Польща закрила кордон з Білоруссю

Польські прикордонники на кордоні з Білоруссю. Фото: Суспільне Новини/Оксана СенівПольські прикордонники на кордоні з Білоруссю. Фото: Суспільне Новини/Оксана Сенів

З опівночі 12 вересня всі прикордонні переходи між Польщею та Білоруссю закрили на невизначений термін. Рух у обох напрямках повністю зупинено.

Про це повідомляє видання Оnet.pl.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвіньскі пояснив, що рішення пов’язане з початком спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025».

«Рух буде відновлений лише тоді, коли ми матимемо впевненість, що безпека поляків гарантована», — наголосив Марцін Кєрвіньскі.

Він визнав, що обмеження створять труднощі для бізнесу, однак підкреслив, що закриття ухвалене виключно з міркувань безпеки. За його словами, військові маневри спрямовані «проти Польщі та Європейського Союзу».

Обмеження стосуються як автомобільного, так і залізничного сполучення:

  • для легкових авто закрито пункт Тересполь-Брест;

  • для вантажівок — Кукурики-Козловичі;

  • для вантажних перевезень не працюють залізничні переходи Кузниця Білостоцька-Гродно, Семянівка-Свіслоч та Тересполь-Брест.

Марцін Кєрвіньскі підкреслив, що обмеження не обмежуються лише часом навчань: ситуацію аналізуватимуть постійно, а рішення залежатиме від подальшого розвитку подій.

Раніше повідомлялось, що Польща розгортає близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією на тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

