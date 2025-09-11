Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Польща стягує 40 тисяч військових до кордонів з Білоруссю та Росією

Бійці Військ територіальної оборони Польщі, 2019 рік Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / TwitterБійці Військ територіальної оборони Польщі, 2019 рік Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Польща розгортає близько 40 тисяч військовослужбовців на східних кордонах із Білоруссю та Росією на тлі зростання напруги після масштабної атаки дронів по своїй території.

Як пишуть в TVP з посиланням на польські ЗМІ, посилення військової присутності не є спонтаним рішенням, оскільки вже у п’ятницю російські та білоруські війська розпочинають спільні військові навчання «Запад-2025». Частина маневрів проходитиме неподалік польського кордону.

Ситуація привернула особливу увагу після інциденту, коли польські та нідерландські військові літаки збили кілька російських безпілотників під час масованої атаки в ніч 10 серпня.

За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, країна заздалегідь готувалася до цих навчань.

— Польська армія провела тренування за участі понад 30 тисяч наших військових, а також союзників по НАТО, щоб адекватно відреагувати. Потрібно пам’ятати, що “Запад-2025” — це наступальні навчання, — наголосив він в ефірі Polsat News.

Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.

В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

