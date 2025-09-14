Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, вісім поранених
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:00, 14 вересня, 2025
-
Російські війська минулої доби обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Завдали удару з авіації, атакували дронами та артилерією.
Про це 14 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені два багатоповерхових та 38 приватних будинків, автомобілі та господарські споруди. Загинула людина, восьмеро отримали поранення.
Нагадаємо, що 13 вересня російські війська також здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.