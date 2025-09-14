Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    14 вересня, 2025

  • 22.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 22.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, вісім поранених

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Російські війська минулої доби обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Завдали удару з авіації, атакували дронами та артилерією.

Про це 14 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені два багатоповерхових та 38 приватних будинків, автомобілі та господарські споруди. Загинула людина, восьмеро отримали поранення.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська також здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.

Останні новини про: Війна в Україні

Через удари дронів у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені будинки
На Миколаївщині збили два російські дрони
На Київщині скасували низку рейсів через пошкодження залізниці
Реклама

Читайте також:

новини

Старт регати, відкриття Алеї незламних міст та урочиста хода. Як Миколаїв відсвяткував 236-й День міста під час війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Київщині скасували низку рейсів через пошкодження залізниці
На Миколаївщині збили два російські дрони
Через удари дронів у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені будинки

Через удари дронів у кількох громадах Миколаївщини пошкоджені будинки

Сєнкевич презентував «Знак Пошани Миколаєва»: перші три нагороди отримають співзасновники monobank та посол Данії

3 години тому

На Миколаївщині збили два російські дрони

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay