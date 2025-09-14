Через російські атаки на Херсонщині загинула людина, вісім поранених

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Російські війська минулої доби обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Завдали удару з авіації, атакували дронами та артилерією.

Про це 14 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджені два багатоповерхових та 38 приватних будинків, автомобілі та господарські споруди. Загинула людина, восьмеро отримали поранення.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська також здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.