Через пошкодження колії на Київщині затримуються 28 потягів, — Свириденко

Через пошкодження колії біля Боярки затримуються 28 потягів. Фото: Юлія СвириденкоЧерез пошкодження колії біля Боярки затримуються 28 потягів. Фото: Юлія Свириденко

Через пошкодження залізничної інфраструктури поблизу Боярки на Київщині 28 поїздів курсують зміненими маршрутами, затримки становлять від 1,5 до 3 годин.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, поїзд, який перебував на місці під час детонації, спочатку затримався на чотири години, але зараз його затримка скорочена до однієї години.

Укрзалізниця узгодила прискорений контроль із Держприкордонслужбою та польськими прикордонниками для збереження стикувань. Рух приміських поїздів у напрямку Фастова обмежений, натомість організовано «човникові» рейси між Києвом і Бояркою. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні маршрути.

ДСНС та залізничники працюють над відновленням руху до вечірнього пікового періоду. Пошкоджені елементи рухомого складу вже прибрали, вибухотехніки перевірили ділянку. Наразі готуються до укладання нових рейок.

Через пошкодження колії біля Боярки затримуються 28 потягів. Фото: Юлія Свириденко



Нагадаємо, у ніч на 14 вересня у Фастівському районі Київщини стався вибух на залізниці. Подія трапилася на станції між містами Васильків та Боярка.

Раніше повідомлялось, що через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області «Укрзалізниця» тимчасово скасувала частину приміських і регіональних рейсів та обмежила маршрути окремих поїздів.

