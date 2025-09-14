Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Київщині скасували низку рейсів через пошкодження залізниці

Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»Поїзд «Укрзалізниці». Архівне фото: «МикВісті»

Через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області «Укрзалізниця» тимчасово скасувала частину приміських і регіональних рейсів та обмежила маршрути окремих поїздів.

Як повідомили в компанії, йдеться про ділянки Київ – Фастів, Київ – Миронівка та Київ – Коростень.

Тимчасово скасовані рейси:

  • №6001, №6005, №6007 Київ – Фастів;
  • №6003 Київ – Козятин;
  • №6009, №6702 Київ – Миронівка;
  • №6041 Київ – Васильків-Центр;
  • №6002, №6008, №6010, №7030 Фастів – Київ;
  • №6540 Фастів – Святошин;
  • №6042 та №6046 Васильків-Центр – Київ;
  • №6906 Київ – Ніжин;
  • №6917 Ніжин – Київ;
  • №6235 Миронівка – Фастів.

Зміни у маршрутах:

  • №895 Конотоп – Фастів курсуватиме лише до Києва;
  • №892 Фастів – Славутич змінено на Київ – Славутич;
  • №6004 та №6006 Фастів – Київ курсуватимуть за маршрутом Фастів – Мотовилівка.

Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів, які прямують через станцію Боярка.

За інформацією начальника Київської ОВА Миколи Калашника, у Фастівському районі сталася надзвичайна подія, внаслідок якої пошкоджено залізничну інфраструктуру. Медичну допомогу надали трьом жінкам.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» пояснювали, чому зросли труднощі з купівлею квитків на потяги. Основна причина — кількість пасажирських вагонів зменшується швидше, ніж оновлюється, а попит на перевезення, особливо серед пільговиків, постійно зростає.

Лише за останній рік парк зменшився на 189 вагонів, здебільшого через старіння та пошкодження від обстрілів. Водночас за цей самий період «Укрзалізниця» отримала лише 39 нових вагонів.

