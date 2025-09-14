На Київщині вибухнув вантажний вагон і спалахнула пожежа: поліція розпочала розслідування

У ніч на 14 вересня у Фастівському районі Київщини стався вибух на залізниці. Подія трапилася на станції між містами Васильків та Боярка.

За даними Національної поліції України, 13 вересня о 23:40 правоохоронці отримали повідомлення про вибухи у вантажному вагоні. Внаслідок цього виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

Інформації про постраждалих немає. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Розслідування триває.

На Київщині вибухнув вантажний вагон і спалахнула пожежа. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що через пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київської області «Укрзалізниця» тимчасово скасувала частину приміських і регіональних рейсів та обмежила маршрути окремих поїздів.