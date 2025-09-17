В Одесі під час перевірки документів чоловік напав із ножем на військового ТЦК

В Одесі чоловік з ножем напав на військового ТЦК. Фото: fakty.com.ua

Ввечері 16 вересня в Київському районі Одеси під час перевірки документів чоловік напав із ножем на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією Одеського обласного ТЦК та СП, спільна група з представників поліції та військових вимагала у громадянина пред’явити військово-облікові документи. У відповідь він почав тікати, а згодом вдарив одного з військових ножем. Пораненого доставили до лікарні. Нападнику вдалося втекти.

У ТЦК зазначають, що інцидент зафіксувала боді-камера військовослужбовця. Відео та інші матеріали передадуть правоохоронцям для подальшого розслідування.

Там також наголосили, що напад на військовослужбовця із застосуванням зброї є тяжким кримінальним злочином.

Водночас джерела «Української правди» в поліції Одеської області повідомили, що станом на ранок 17 вересня інформації про цей випадок у правоохоронців не було.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка судитимуть за викрадення автомобіля ТЦК та СП та особистих документів водія, який мав везти його проходити військово лікарську комісію. Коли втікача затримали, він пояснив поліціянтам, що вчинив злочин «спонтанно».