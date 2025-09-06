На Одещині чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на медобстеження

Флюстративне фото з сайту Varta1

На Одещині 43-річного чоловіка судитимуть за викрадення автомобіля ТЦК та СП та особистих документів водія, який мав везти його проходити військово лікарську комісію. Коли втікача затримали, він пояснив поліціянтам, що вчинив злочин «спонтанно».

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Подія сталася в серпні в одному з населених пунктів Одеського району. Про неї до поліції повідомили співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 43-річний громадянин сів до службового автомобіля й, не дивлячись на водія, який стояв поряд і мав везти пасажира на обстеження до ВЛК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть.

Автівку чоловік покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з його особистими документами.

Поліціянти розшукали втікача та вилучили в нього чужі речі. Чоловік пояснив, що до злочину не готувався, а «вчинив його спонтанно».

Слідчі висунули йому обвинувачення за частиною 1 статті 289 та за частиною 3 статті 357 Кримінального кодексу України — в незаконному заволодінні транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

