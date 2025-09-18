Наслідки російських обстрілів на Херсонщині: поранено 7 людей, серед них — дитина

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

З 06:00 17 вересня до 06:00 18 вересня Херсонська область перебувала під масованими атаками російських військ. Ворог застосовував дрони, авіацію та артилерію.

Як повідомляє Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під вогнем опинилися 38 населених пунктів, зокрема Садове, Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Зміївка, Берислав, Новорайськ, Осокорівка, Дудчани та саме місто Херсон.

Окупанти били по житлових кварталах, об’єктах соціальної та критичної інфраструктури. Пошкоджено три багатоповерхівки, 35 приватних будинків, гараж та кілька автомобілів.

Внаслідок ворожих атак постраждали семеро мирних жителів, серед них — одна дитина.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що минулої доби, внаслідок обстрілів на Херсонщині загинула людина, 11 отримали поранення. Військові РФ били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.