Загинула людина, 11 поранених: Росія обстріляла 34 населені пункти Херсонщини

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинула людина, 11 отримали поранення. Військові РФ били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.

Про це 17 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені дев'ять багатоповерхових та 17 приватних будинків, гаражі та автівки, а також господарчі споруди.

За даними ОВА, росіяни обстрілювали житлові квартали населених пунктів області з артилерії та авіації, атакували безпілотниками.

Нагадаємо, також росіяни обстрілювали і Миколаївську область. Через атаки у передмісті Миколаєва пошкоджені будинки та автомобіль, у Куцурубі знищено сільгосптехніку, там загинули тварини.

