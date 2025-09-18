Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    18 вересня, 2025

  • 17°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На професійне свято рятувальники Миколаївщини ліквідували понад два десятки пожеж

Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У День рятівника, 17 вересня, підрозділи ДСНС Миколаївської області загасили 23 пожежі.

Як повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області, шість пожеж сталися у приватному секторі. Зокрема, у селі Прибужжя Вознесенського району загорілася нежитлова будівля площею 25 квадратних метрів. У Веселиновому та Єрмолівці полум’я охопило місцеві сараї, ще одна загорілася у Новокрасному через займання сухостою. Як зазначають в ДСНС, завдяки швидким діям рятувальників вдалося вберегти чотири житлові будинки.

Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіПожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У селищі Казанка зайнялася кабіна трактора ЮМЗ-6. Вогонь поширився на площі 2 квадратних метри, однак вогнеборці вчасно приборкали полум’я і врятували техніку від повного знищення.

Інші 17 викликів стосувалися загоряння сухої трави, чагарників, очерету та сміття. Загальна площа таких пожеж склала близько 10 гектарів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що вночі 17 вересня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївщиною.

Реклама

Читайте також:

новини

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Аліса Мелік-Адамян
новини

У «Миколаївпастрансі» пояснили, чому досі не вдалось запустити маршрут на Велику Корениху

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стоять роками та займають місця: у Миколаєві готують механізм для евакуації покинутих автомобілів

Аліна Квітко
новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

4 години тому

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay