На професійне свято рятувальники Миколаївщини ліквідували понад два десятки пожеж

Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У День рятівника, 17 вересня, підрозділи ДСНС Миколаївської області загасили 23 пожежі.

Як повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області, шість пожеж сталися у приватному секторі. Зокрема, у селі Прибужжя Вознесенського району загорілася нежитлова будівля площею 25 квадратних метрів. У Веселиновому та Єрмолівці полум’я охопило місцеві сараї, ще одна загорілася у Новокрасному через займання сухостою. Як зазначають в ДСНС, завдяки швидким діям рятувальників вдалося вберегти чотири житлові будинки.

Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 17 вересня. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У селищі Казанка зайнялася кабіна трактора ЮМЗ-6. Вогонь поширився на площі 2 квадратних метри, однак вогнеборці вчасно приборкали полум’я і врятували техніку від повного знищення.

Інші 17 викликів стосувалися загоряння сухої трави, чагарників, очерету та сміття. Загальна площа таких пожеж склала близько 10 гектарів.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що вночі 17 вересня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївщиною.