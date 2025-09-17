Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  середа

    17 вересня, 2025

Вночі на Миколаївщині збили 10 російських дронів

Вночі на Миколаївщині збили 8 російських дронів. Фото: Facebook/IPNAВночі на Миколаївщині збили 8 російських дронів. Фото: Facebook/IPNA

Вночі 17 вересня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївщиною.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

«Вночі в області збито/подавлено десять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що через атаки у передмісті Миколаєва також пошкоджені будинки та автомобіль, у Куцурубі знищено сільгосптехніку, там загинули тварини.

