Вночі на Миколаївщині збили 10 російських дронів
- Марія Хаміцевич
10:50, 17 вересня, 2025
Вночі 17 вересня сили протиповітряної оборони збили 10 російських безпілотників над Миколаївщиною.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
«Вночі в області збито/подавлено десять ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що через атаки у передмісті Миколаєва також пошкоджені будинки та автомобіль, у Куцурубі знищено сільгосптехніку, там загинули тварини.
