У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу промислової інфраструктури.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

До ліквідації наслідків залучались 33 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.

«Краяни оговтуються від безсонної ночі, спричиненої ворожими обстрілами,» — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів

Так під ранок російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста, виникли пожежі. Попередньо стало відомо, що по місту вдарили кількома «Іскандерами».