Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    20 вересня, 2025

  • 23.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 23.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури

У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

 У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу промислової інфраструктури.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

До ліквідації наслідків залучались 33 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.

«Краяни оговтуються від безсонної ночі, спричиненої ворожими обстрілами,» — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області
У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській областіУ Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів

Так під ранок російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста, виникли пожежі. Попередньо стало відомо, що по місту вдарили кількома «Іскандерами».

Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Ракетна атака по Миколаєву: попередньо по місту вдарили кількома «Іскандерами»

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

20 годин тому

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay