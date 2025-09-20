У Миколаєві ліквідували пожежі після російського обстрілу промислової інфраструктури
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
15:02, 20 вересня, 2025
-
У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російського обстрілу промислової інфраструктури.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
До ліквідації наслідків залучались 33 рятувальники та 12 одиниць спецтехніки.
«Краяни оговтуються від безсонної ночі, спричиненої ворожими обстрілами,» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів
Так під ранок російські війська завдали комбінованого удару по Миколаєву, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу Shahed. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста, виникли пожежі. Попередньо стало відомо, що по місту вдарили кількома «Іскандерами».
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.