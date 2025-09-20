Ракетна атака по Миколаєву: попередньо по місту вдарили кількома «Іскандерами». Фото: ДСНС в Миколаївській області

У ніч на 20 вересня Миколаїв зазнав однієї з найбільших атак з початку війни: по місту було завдано удару кількома ракетами «Іскандер» та дронами.

У коментарі «МикВісті» начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради Роман Возняк повідомив про поточну ситуацію місті.

— Це одна з найбільших атак на Україну і Миколаїв. Більше 10 «Шахедів» збили. Була певна кількість ракет ідентифікованих, як «Іскандер». Ще 3 дрони — були прильоти, – розповів він.

За словами Романа Возняка, вночі російські дрони також атакували підприємство у Миколаєві. Внаслідок обстрілу пошкоджені складські приміщення.

Наразі комунальні служби працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки пошкоджень.

— Пошкоджень серйозних немає. Люди всі цілі та здорові. Ми оглянули деякі будинки — розбиті лише вікна. Пожежі були оперативно ліквідовані. Комунальні служби з 5 ранку приступили до роботи, сьогодні та завтра все буде відновлено. Небезпеки немає, слава Богу, обійшлося, — повідомив начальник управління.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура.