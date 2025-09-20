Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів
- Ірина Олехнович
10:15, 20 вересня, 2025
У ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів. Під ударами опинилися місто Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.
За словами Президента України Володимира Зеленського, основними цілями ворога стали цивільна інфраструктура, житлові квартали та підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо відомо про десятки поранених та щонайменше трьох загиблих.
Голова країни подякував усім військовим, що боронили небо цієї ночі, та закликав міжнародних партнерів до посилення допомоги Україні.
«Кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас, » — наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура.
