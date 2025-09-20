Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів. Під ударами опинилися місто Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

За словами Президента України Володимира Зеленського, основними цілями ворога стали цивільна інфраструктура, житлові квартали та підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо відомо про десятки поранених та щонайменше трьох загиблих.

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Голова країни подякував усім військовим, що боронили небо цієї ночі, та закликав міжнародних партнерів до посилення допомоги Україні.

«Кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас, » — наголосив Володимир Зеленський.

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Одещини Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура.