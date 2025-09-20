Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    20 вересня, 2025

  • 22°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 22° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський про нічну атаку: Росія випустила по Україні 40 ракет і понад 580 дронів

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНСНаслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 20 вересня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні, застосувавши 40 ракет різного типу та близько 580 ударних дронів. Під ударами опинилися місто Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, а також громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

За словами Президента України Володимира Зеленського, основними цілями ворога стали цивільна інфраструктура, житлові квартали та підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо відомо про десятки поранених та щонайменше трьох загиблих.

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНСНаслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНСНаслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Голова країни подякував усім військовим, що боронили небо цієї ночі, та закликав міжнародних партнерів до посилення допомоги Україні.

«Кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас, » — наголосив Володимир Зеленський.

Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНСНаслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНСНаслідки атаки вніч з 19 на 20 вересня. Фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, сьогодні ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена
У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Альона Коханчук
новини

У деякі школи Миколаєва привозять їжу в ланчбоксах, бо там немає обладнання для підігріву, — директор КОП

Даріна Мельничук
новини

«Вини не визнаю». Суд Миколаєва розпочинає розгляд у справі екскерівниці МСЕК Бєлякової

Аліса Мелік-Адамян
новини

Харчування дітей у школах Миколаєва обходиться щомісячно у понад ₴20 млн

Аліна Квітко
новини

Віцемер Миколаєва виправдався, що будь-яке місто в Україні не може якісно годувати 100% школярів

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували 26 громад Херсонщини: зруйновані будинки, є загиблий та поранені
У Міноборони Росії заявили, що не порушували повітряний простір Естонії
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмена

Ворог атакував Миколаїв балістикою та дронами: під ударом опинилася промислова інфраструктура

Ірина Олехнович

У Миколаєві хочуть змінити систему шкільного харчування, щоб уникнути залежності від однієї компанії

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay