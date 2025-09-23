Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів

Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 22 та 23 вересня, у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили девʼять дронів.

Це були ударні дрони «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Вночі в області збито/подавлено девʼять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 22 вересня та вночі 21 вересня російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.