Вночі на Миколаївщині збили девʼять «Шахедів» та безпілотників-імітаторів
- Даріна Мельничук
9:58, 23 вересня, 2025
Вночі 22 та 23 вересня, у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили девʼять дронів.
Це були ударні дрони «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Вночі в області збито/подавлено девʼять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 22 вересня та вночі 21 вересня російські війська атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.
У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, а в селі Лупареве — приватний та дачний будинки. Постраждалих немає.
